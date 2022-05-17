Англия

Хавбек зацікавлений в більшому ігровому часі.

Півзахісник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган націлений на те, щоб залишити свій поточний клуб в пошуках ігрової практики.

В послугах німецького футболіста зацікавлені лондонський Арсенал та каталонська Барселона, повідомляє Фабріціо Романо.

На рахунку Гюндогана 42 матчі за "містян" в поточному сезоні, в яких він забив вісім м'ячів та віддав сім результативних передач.

Раніше Манчестер Сіті продав свого футболіста в стан Спортінга.