Португалия

Іспанець підписав із португальським грандом контракт до 2025 року.

Спортинг на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінний перехід захисника Манчестер Сіті Педро Порро.

Нова угода з 22-річним іспанцем розрахована до літа 2025 року. Також у контракті прописано суму відступних у розмірі 45 мільйонів євро.

За інформацією ЗМІ, португальський клуб виплатив "міщанам" 8,5 мільйона євро. Англійці мають право першочергового викупу за 20 млн євро.

Порро провів у Спортингу останні два сезони. У поточній кампанії він провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав сім асистів.

За підсумками сезону Спортінг набрав 85 очок і посів друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії, відставши від чемпіона Порту на шість балів.