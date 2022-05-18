Англия

Півзахисник Ліверпуля розповів про очікування від завершення сезону.

Ліверпуль у своїй підготовці поступово наближається до завершення чемпіонських перегонів, відстаючи лише на один пункт від чинного володаря титулу англійської Прем’єр-ліги — Манчестер Сіті.

Зокрема, напередодні "червоні" зробили черговий крок у цій боротьбі, обігравши в гостях Саутгемпонт (2:1).

Саутгемптон — Ліверпуль 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, півзахисник Джеймс Мілнер прокоментував виступ команди звітного вечору.

"Хлопці сьогодні були неймовірними, хоча на полі, переважно, були ті, хто раніше не так багато грав у поточному сезоні. Але ви б тільки бачили, як вони тренуються кожен день! Неймовірний рівень.

Ви можете побачити, що, коли їм потрібно братися до справи, вони мають для цього всі можливості. Це — особлива команда і особливий футбольний клуб. Ми боремося до кінця, продовжуємо йти за титулами, робимо все, що ми тільки можемо зробити.

Матч проти Саутгемптона говорить про нас дуже багато. Це показує, наскільки всі готові боротися, показує, наскільки всі готові морально, навіть якщо дехто, ймовірно, грає не так багато, як хотілося б. Інтенсивність і бажання кожного дня виходити на поле та грати так, як ми граємо, є надзвичайними. Це починається згори, із головного тренера та його ставлення до гравців.

Після матчу проти Саутгемптона потрібно багато над чим працювати. Я думаю, що Аліссон, напевно, врятував нас від поразки. Зрештою, було чудово вийти вперед, а потім спробувати тримати м’яч якомога більше і зберегти хоч трохи сил.

У другому таймі довелося трохи пограти праворуч у захисті. Чесно кажучи, це не найбільш улюблений мій вектор руху! Але що поробиш. Джо отримав удар по щиколотці, тому не зміг продовжити гру. Це було прикрою новиною, бо я насолоджувався місцем у центрі поля, а Джо грав фантастично. Сподіваюся, із ним усе буде гаразд. Він потрібен команді.

У нас залишилася лише одна гра, тому ми маємо спробувати її виграти. Це все, що ми можемо зробити в нашому становищі. Це те, що ми намагалися зробити з тих пір, як у січні, коли ми сильно відстали від Сіті, було проведено своєрідне скидання наших налаштувань.

Із тих пір ми дійсно були наполегливими. Сіті — неймовірна команда, але проти неї можна боротися, і що б не сталося цього сезону, я думаю, що ми пишатимемося собою. Сподіваюся, у цьому сезоні ми зможемо провести ще два великих матчі", — заявив англійський виконавець.

У останньому турі Ліверпуль буде на власному полі приймати Вулвергемптон.