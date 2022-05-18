Англия

Фахівець розповів про свій вибір складу.

Головний тренер Ліверпуля Юргаен Клопп прокоментував стартовий склад клубу на матч проти Саутгемптона, який був складений в основному з резервістів.

"Я такий задоволений грою, це так зворушливо. Це прямий вау! Резервісти Ліверпуля! Вони наче Феррарі у гаражі. У мене ніколи не було такої команди. Оскільки ми здебільшого виграємо, то сперечатися про вибір складу, загалом, і нема чого.

До цього можна відноситися по-різному. Ти або здаєшся, або виконуєш свою роль у цій команді, а гравці, у свою чергу, постійно підштовхують один одного.

У результаті ми отримуємо абсолютно визначний результат. Сьогодні був справді особливий матч, ми приїхали сюди та зробили що потрібно, і у нас вийшло завдяки хлопцям.

Якби не вийшло, то це повністю була б моя відповідальність. Але у нас вийшло, і хлопці мають реально пишатися цим", — розповів Клопп.

Відео голів та огляд матчу Саутгемптон — Ліверпуль можна дивитись на Football.ua.