Лондонці не контактували із аргентинцем.
Пауло Дібала, getty images
19 травня 2022, 00:57
Тоттенгем розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Проте, як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, "шпори" не вступали у переговори з Пауло Дібалою.
Також стверджується, що незабаром Антоніо Конте зустрінеться із радою директорів Тоттенгема, щоб обговорити плани на майбутнє.
Дібала виступав за Ювентус з літа 2015 року. За цей час він провів 292 матчі, в яких забив 115 голів та відзначився 48 асистами.
Нагадаємо, що Пауло Дібала розплакався, коли прощався з фанатами Ювентуса.