Англия

Лондонці не контактували із аргентинцем.

Тоттенгем розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Проте, як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, "шпори" не вступали у переговори з Пауло Дібалою.

Також стверджується, що незабаром Антоніо Конте зустрінеться із радою директорів Тоттенгема, щоб обговорити плани на майбутнє.

Дібала виступав за Ювентус з літа 2015 року. За цей час він провів 292 матчі, в яких забив 115 голів та відзначився 48 асистами.

Нагадаємо, що Пауло Дібала розплакався, коли прощався з фанатами Ювентуса.