Англия

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

Евертон у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Англії прийме на своєму полі Крістал Пелас.

Головний тренер "ірисок" Френк Лампард довірив місце у стартовому складі українському захиснику Віталію Миколенко.

Для 22-річного українця цей матч стане дванадцятим в АПЛ. На його рахунку один забитий м'яч.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Евертон — Крістал Пелас ви можете на Football.ua.