Англия

Портал SofaScore оцінив виступ українського захисника.

В рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Крістал Пелас (3:2) у перенесеній грі.

У стартовому складі "ірисок" вийшов Віталій Миколенко, який провів на полі усі 90 хвилин.

За свій виступ 22-річний футболіст від порталу SofaScore отримав оцінку 7,4. Вище лише у Рішарлісона (7,6), Домініка Калверта-Льюїна та Мейсона Холгета (обидва – по 7,5).

Таким чином, у Миколенка третя найкраща оцінка серед гравців Евертона за гру проти Крістал Пелас.

Нинішнього сезону Миколенко провів 15 ігор за "ірисок", у яких забив один гол. Також на його рахунку один асист.

На Football.ua доступні відео голів та огляд матчу Евертон – Крістал Пелас.