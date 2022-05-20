Англия

Футболіст вирішив вибрати інший клуб.

Напередодні стало відомо, що Поль Погба, який залишить Манчестер Юнайтед влітку, відмовив Манчестер Сіті.

Як повідомляє The Times, гравець погодив умови особистого контракту з "містянами" та міг приєднатися до нової команди на правах вільного агента.

Але головною причиною відказу стало побоювання за своє життя. Погба зрозумів, що фанати Манчестер Юнайтед не дадуть йому жити спокійно та зроблять його життя нестерпним.

Наразі футболіст наполягає агентам на тому, що після відходу з МЮ він хотів би поїхати грати закордон.

Наразі головним кандидатом на французького півзахисника є Ювентус, де він вже має досвід гри.