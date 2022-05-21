Англия

Голкіпер готовий продовжити кар'єру в Англії.

Англійський Фулгем, що за підсумками цього сезону підвищився у класі, продовжує шукати підсилення на трансферному ринку напередодні нового сезону Англійської Прем'єр-Ліги.

Одним із таких варіантів боси клубу бачать воротаря Лаціо Томаса Стракошу. Футболіст залише італійський клуб на правах вільного агента та готовий приєднатись до "дачників", повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наразі трансфер вважається майже узгодженим та знаходиться на заключній стадії оформлення.

Стракоша приєднався до Лаціо в 2012 році та за цей час виграв з клубом два Кубки та Суперкубки Італії.

Раніше повідомлялось, що трансфер Манора Соломона у Фулгем на грані зриву.