Англия

У боротьбу за ізраїльтянина вступили інші клуби.

Перехід Манора Соломона у Фулгем із Шахтаря може зірватися, повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо.

Стверджується, що раніше сторони досягли усної угоди, але наразі виникли розбіжності.

Фабриціо Романо повідомив, що на ізраїльського вінгера наразі претендують нові клуби.

Контракт 22-річного вінгера з донецьким клубом діє до грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.

Цього сезону Соломон провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири м'ячі і віддав два асисти.

Нагадаємо, що раніше вінгер донецького Шахтаря та збірної Ізраїля Манор Соломон прокоментував можливість продовжити кар'єру в АПЛ.