Англия

Півзахісник Манчестер Сіті прокоментував отримання чергової індивідуальної нагороди.

Півзахісник Манчестер Сіті та збірної Англії Філ Фоден висловився щодо нагороди найкращому молодому футболісту сезону АПЛ, яку він отримав вдруге поспіль.

"Дуже пишаюсь своїм досягненням та тим, що це відбулось вдруге поспіль. Задоволений якістю своїх виступів цього сезону та дуже хотілось би, щоб моя гра допомогла команді зробити цей сезоне ще більш успішним.

Бути номінованим на це звання — велика честь, адже поряд з моїм призвищем було багато дійсно класних футболістів", — вважає футболіст.

Зауважимо, що загалом Фоден зіграв 44 матчі, під час яких відзначився 14 голами та віддав 11 гольових передач.

Заключний матч сезону Манчестер Сіті проведе проти Астон Вілли завтра о 18:00 за київським часом.