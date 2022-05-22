Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла.

Манчестер Сіті планує завершити на свою користь чемпіонські перегони в англійській Прем'єр-лізі в домашньому матчі рамках 38-го туру проти бірмінгемської Астон Вілли.

Хосеп Гвардіола, на тлі нічиєї з лондонським Вест Гемом (2:2), випустив із перших хвилин Стоунза та Канселу на флангах захисту, тоді як Фоден зіграє на лівому фланзі нападу. Олександр Зінченко залишився на лаві для запасних.

Стівен Джеррард, після нічиєї против Бернли (1:1), залучив до стартового складу Ольсена в рамку воріт, а Коутіньо зіграє в зоні атакувальних півзахисників.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Фернандіньо, Ляпорт, Канселу — Бернарду Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Габріель Жезус, Фоден.

Запасні: Стеффен, Вокер, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Зінченко, Палмер, Макейті.



Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Чеймберс, Мінгс, Дінь — Макгінн, Дуглас Луїс, Ремсі — Буендія, Коутіньо — Воткінс.

Запасні: Сінісало, Янг, Сансон, Накамба, Крісенс, Айроегбунам, Чуквуемека, Траоре, Інгз.



Гра Манчестер Сіті — Астон Вілла почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.