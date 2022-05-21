Англия

Представляємо до вашої уваги головні інтриги останнього, 38 туру, нинішнього розіграшу чемпіонату Англії.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги підходить до свого завершення, а на цих вихідних ми побачимо його розв'язку в матчах останнього туру.

Багато речей, включаючи володаря чемпіонського трофею, поки що невідомі, тому пропонуємо до вашої уваги головні інтриги перед вирішальним, 38-м, туром чемпіонату Англії-2021/22.

Розклад матчів 38-го туру АПЛ-2021/22

Манчестер Сіті чи Ліверпуль: хто стане чемпіоном АПЛ?

Вдев'яте в історії з моменту створення АПЛ доля чемпіонського титулу вирішуватиметься в останній день. Цього разу за англійську "корону" вестимуть боротьбу Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Перед останнім туром підопічні Хосепа Гвардіоли мають одне очко переваги над командою Юргена Клоппа і перевагу в різниці забитих і пропущених м'ячів. Щоб виграти чемпіонство і не залежати від паралельної гри Ліверпуля, Манчестер Сіті потрібно просто обіграти Астон Віллу під керівництвом мерсісайдської легенди Стівена Джеррарда.

У разі нічийного результату "містян" або їх поразки для Ліверпуля відкривається шлях до чемпіонського титулу АПЛ. Як би там не було, "червоним" точно потрібно обігравати на своєму полі Вулвергемптон і сподіватися на осічку Сіті проти бірмінгемців.

Чи можливий "золотий" матч за чемпіонство? Теоретично – так, але такий варіант малоймовірний. Таке відбудеться лише в тому випадку, якщо Манчестер Сіті поступиться Астон Віллі з рахунком 0:6, тоді як Ліверпуль розпише результативну нічию з Вулвергемптоном з рахунком 5:5.

Північнолондонські розбірки: остання путівка до Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі вже гарантували собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон, але, як і раніше, залишається питання, хто ж отримає останню четверту путівку: Тоттенгем чи Арсенал.

Здавалося, що підопічні Мікеля Артети перебувають за крок від повернення до ЛЧ вперше за останні кілька років, але останні поразки від Тоттенгема та Ньюкасла зменшили шанси Арсеналу на кваліфікацію до найпрестижнішого єврокубка практично до нуля (але вони ще є).

В останньому турі "канонірам" потрібно у будь-якому випадку здобувати перемогу над Евертоном, при цьому сподіваючись, що Тоттенгем зазнає поразки від Норвіча, який уже вилетів до Чемпіоншипу.

"Шпорам", у свою чергу, має вистачити і нічиєї, щоб фінішувати четвертим та виступити наступного сезону у Лізі чемпіонів. Єдиний варіант, коли Тоттенгем не влаштує нічия з Норвічем, це якщо Арсенал раптом обіграє Евертон з різницею в 16 м'ячів. Реальність цього результату можете оцінити самі.

Володарі путівок до Ліги Європи та Ліги конференцій

Арсенал і Тоттенгем вже є недосяжними в таблиці як для Манчестер Юнайтед, так і для Вест Гема, але питання володаря другої путівки до Ліги Європи залишається відкритим. Втім, це також стосується учасника Ліги конференцій, путівка куди дістанеться сьомому місцю.

В останньому турі Манчестер Юнайтед вирушить у гості до Крістал Пелес, тоді як Вест Гем очікує виїзна зустріч із Брайтоном.

Оскільки в Англії насамперед враховується різниця забитих і пропущених м'ячів, а не особисті зустрічі, то Вест Гем, у разі перемоги над Брайтоном, може цілком влаштувати нічия в поєдинку Крістал Пелес — МЮ, щоб піднятися на шостий рядок при рівній кількості очок.

Зараз Манчестер Юнайтед випереджає "молотобійців" на два очки, але при цьому має помітно гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів у порівнянні з Вест Гемом.

Бернлі чи Лідс: боротьба за останнє місце під сонцем

Вотфорд і Норвіч вже вилетіли до Чемпіоншипу, а ось за останнє "рятувальне" місце в останньому турі боротимуться Бернлі та Лідс, які зустрінуться з Ньюкаслом та Брентфордом відповідно.

Перед заключним туром обидві команди мають однакову кількість очок, тому варіант і для Бернлі, і для Лідса один – перемагати у своєму останньому матчі.

Якщо зрештою у Бернлі та Лідса залишиться рівна кількість очок, то прописку в АПЛ збережуть "бордові", а "павичі" вирушать до Чемпіоншипу. Причина одна – Бернлі має помітну перевагу у різниці забитих та пропущених голів.

Турнірна таблиця перед останнім туром