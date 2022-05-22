Англия

Український футболіст записав до свого активу чергове досягнення.

У рамках заключному 38 туру Манчестер Сіті на своєму полі приймав Астон Віллу.

Щоб не озиратися на суперника в особі Ліверпуля, "городяни" мали перемагати та оформляти чемпіонський титул. Незважаючи на складнощі під час гри, Сіті виявив характер, обігравши колектив Стівена Джеррарда та оформив чемпіонський титул.

При цьому це четверте чемпіонство для Олександра Зінченка у складі Манчестер Сіті. Крім того, на його рахунку Кубок та Суперкубок Англії, а також чотири перемоги у Кубку ліги.

Провівши 15 матчів в АПЛ цього сезону, Зінченко відзначився чотирма асистами.