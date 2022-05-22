Англия

Українець допоміг своїй команді здобути чемпіонський титул.

У заключному 38 турі чемпіонату Англії Олександр Зінченко вийшов на заміну у другому таймі проти Астон Вілли, замінивши Фернандіньо.

На 78-й хвилині гри українець асистував Родрі, після чого рахунок став 2:2.

Через три хвилини Ілкай Гюндоган оформив дубль, тим самим Сіті став чемпіоном.

Зазначимо, що в сезоні-2021/22 в АПЛ Зінченко провів 15 ігор: на його рахунку загалом чотири асисти.