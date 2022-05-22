До вашої уваги огляд матчу, в якому "городяни" здобули чемпіонський титул.
Олександр Зінченко, Getty Images
22 травня 2022, 22:45
Манчестер Сіті у божевільному матчі проти Астон Вілли захистив чемпіонський титул АПЛ
Колектив Стівена Джеррарда був близьким до подарунку колишньому клубу свого керманича, проте команда Хосепа Гвардіоли знову створила справжнє диво.
Таким чином, чемпіонський титул англійської Прем’єр-ліги в звітному сезоні здобув Манчестер Сіті.
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Астон Вілла 3:2
Голи: Гюндоган, 75, 81, Родрі, 78 — Кеш, 37, Коутіньо, 69
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Фернандіньо (Зінченко, 46), Ляпорт, Канселу — Бернарду Сілва (Гюндоган, 69), Родрі, де Брюйне — Марез (Стерлінг, 56), Габріель Жезус, Фоден.
Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Чеймберс, Мінгс, Дінь — Макгінн, Дуглас Луїс, Ремсі (Інгз, 83) — Буендія (Янг, 88), Коутіньо (Воткінс, 72) — Воткінс.
Попередження: Накамба.