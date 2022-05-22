Англия

"Червоні" завершили сезон на другому місці.

У рамках 38-го туру АПЛ, який став заключним, Ліверпуль на своєму полі приймав Вулвергемптон.

"Червоні" зуміли обіграти свого опонента, але це вже не було важливим — Манчестер Сіті в паралельному матчі здолав Астон Віллу і виграв чемпіонський титул.

Огляд матчу:

Ліверпуль – Вулвергемптон 3:1

Голи: Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 – Нету, 3.

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнолд, Матіп, Конате, Робертсон, Хендерсон, Тіаго Алькантара (Мілнер, 46), Кейта (Фірміно, 70), Мане, Діогу Жота (Салах, 58), Діас.

Вулвергемптон: Жозе Са (Радді, 46), Кастро, Болі, Коуді, Гомеш, Аїт-Нурі, Дендонкер (Трінкау, 90), Моутіньо, Рубен Невеш, Хіменес, Нету (Хван Хі Чхан, 22).

Попередження: Матіп (46).