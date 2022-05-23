Англия

Український футболіст попрощався із "молотобійцями".

Андрій Ярмоленко залишає Вест Гем, 30 червня він стане вільним агентом.

32-річний півзахисник подякував своїм партнерам, тренерам та працівникам клубу за чотири роки.

"Настав час подякувати Вест Гему і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам.

Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі!

Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати! Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!" – написав Андрій Ярмоленко в Instagram.

Раніше Ярмоленко оцінив можливість повернення до київського Динамо.