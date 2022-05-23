Український футболіст попрощався із "молотобійцями".
Андрій Ярмоленко, Getty Images
23 травня 2022, 00:35
Андрій Ярмоленко залишає Вест Гем, 30 червня він стане вільним агентом.
32-річний півзахисник подякував своїм партнерам, тренерам та працівникам клубу за чотири роки.
"Настав час подякувати Вест Гему і сказати спасибі за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам.
Обіймаю всіх партнерів по команді, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі!
Я ж чекаю нового виклику, дуже хочу грати та перемагати! Зараз усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!" – написав Андрій Ярмоленко в Instagram.
Раніше Ярмоленко оцінив можливість повернення до київського Динамо.