Украина

Українець визначиться зі своїм майбутнім після матчів національних команд.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко поділився думками про своє майбутнє.

32-річний футболіст також відповів, чи може він повернутись до Динамо.

"Не брехатиму, Динамо було до війни. Я серйозно замислювався над тим, щоб повернутися. Зараз я на зв'язку із президентом, з гравцями. Це найрідніша команда у моєму житті, команда номер один. Якщо говорити про завершення кар'єри, то хотілося б закінчити в Динамо.

Але у мене є сили та здоров'я, я хочу грати у футбол на високому рівні. Ніхто не знає, чи буде чемпіонат України наступного року. Де він буде, і як він буде? Думаю про футбол в Україні ніхто не думає. Мені хочеться повернутися до Динамо, але я маю кар'єру, якою залишилося не так багато. Хочеться насолодитись футболом, хочеться пограти. Останні два-три роки я не так багато грав, як мені хотілося", — сказав Ярмоленко в інтерв'ю на YouTube-каналі Вацко Live.

Раніше Андрій Ярмоленко підтвердив, що залишить Вест Гем після закінчення сезону.