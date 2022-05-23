Англия

У форварді Манчестер Сіті зацікавлені два клуби із Північного Лондона.

Нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та перебратися до лондонського Арсеналу, однак у бразильці також зацікавлений інший клуб із Північного Лондона — Тоттенгем.

Габріель Жезус прокоментував чутки про свій можливий трансфер і зізнався, що поки не визначився у питанні щодо свого майбутнього.

"Щодо мого майбутнього все ще невизначено. У мене є контракт з Сіті, і я вже висловив бажання керівництву та своєму агенту. Я точно знаю, чого хочу, але сьогодні я хочу вдосталь святкувати чемпіонство з Сіті.

Очевидно, що я тут дуже щасливий. Скоро на світ з'явиться моя дочка, тож хочу побути із сім'єю. І у відпустці я вирішу про своє майбутнє", — цитує слова Жезуса football.london.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зробив першу офіційну пропозицію щодо Габріеля Жезуса.