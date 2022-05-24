Англия

Лондонці отримали нові інвестиції напередодні відкриття трансферного вікна.

Тоттенгем оголосив про нові інвестиції, що надійшли в клуб від мажорітарного акціонера ENIC Sports Inc.

Клуб збільшив свій капітал на 150 млн фунтів. Інвестиція являє собою капітал, що не потребує процентних розходів для Тоттенгема та може бути використаний траншами будь-якої форми до кінця року.

Відзначається, що компания ENIC придбала акції клубу ще в 2001 році та протягом всього часу вкладала певні кошти в розвиток Тоттенгему.

Раніше повідомлялось, що Евертон отримав нові інвестиції від власника клубу.