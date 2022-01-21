Англия

Фархад Мошири продолжает финансовые вливания в коллектив из Ливерпуля.

Эвертон объявил о получении инвестиций в 100 млн фунтов стерлингов со стороны мажоритарного владельца команды Фархада Мошири.

Бизнесмен приобрел еще 33 333 акции клуба через Blue Heaven Holdings Limited, в результате чего его доля в Эвертоне увеличилась до 94,1%. ​

Everton Football Club’s Board of Directors can confirm Mr Moshiri has further affirmed his commitment to the Club with a £100m capital injection. — Everton (@Everton) January 21, 2022

Таким образом, эти инвестиции помогут "ирискам" справиться с финансовым кризисом, который вызвала пандемия коронавируса. Кроме того, Эвертон продолжает строительство нового стадиона в районе Брэмли-Мур.

Отметим, что Мошири владеет Эвертоном с 2016 года, приобретя изначально 49,9% акций клуба.

Ранее Эвертон объявил имя временного главного тренера, который займет место уволенного Рафаэля Бенитеса.