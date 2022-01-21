Фархад Мошири продолжает финансовые вливания в коллектив из Ливерпуля.
фархад мошири, getty images
21 января 2022, 12:06
Эвертон объявил о получении инвестиций в 100 млн фунтов стерлингов со стороны мажоритарного владельца команды Фархада Мошири.
Бизнесмен приобрел еще 33 333 акции клуба через Blue Heaven Holdings Limited, в результате чего его доля в Эвертоне увеличилась до 94,1%.
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Таким образом, эти инвестиции помогут "ирискам" справиться с финансовым кризисом, который вызвала пандемия коронавируса. Кроме того, Эвертон продолжает строительство нового стадиона в районе Брэмли-Мур.
Отметим, что Мошири владеет Эвертоном с 2016 года, приобретя изначально 49,9% акций клуба.
Ранее Эвертон объявил имя временного главного тренера, который займет место уволенного Рафаэля Бенитеса.