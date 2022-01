Эвертон объявил о получении инвестиций в 100 млн фунтов стерлингов со стороны мажоритарного владельца команды Фархада Мошири.

Бизнесмен приобрел еще 33 333 акции клуба через Blue Heaven Holdings Limited, в результате чего его доля в Эвертоне увеличилась до 94,1%. ​

Everton Football Club’s Board of Directors can confirm Mr Moshiri has further affirmed his commitment to the Club with a £100m capital injection.