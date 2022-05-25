Англия

19-річна епоха правління колишніх власників добігла кінця.

Відчутні економічні санкції збоку США та Європейського Союзу змусили олігарха Романа Абрамовіча шукати шляхи для розставання з одним із своїх найбільших спортивних активів — лондонським Челсі.

На "синіх" досить швидко знайшовся ймовірний покупець у особі консорціуму Тодда Болі, який запропонував 5 млрд євро за придбання права власності на клуб.

Однак, ключовою умовою відносно можливої угоди було неотримання колишнім власником лондонського клубу жодної грошової вигоди від продажу, у той час як виручені кошти мають відправитися на вирішення поточних проблем України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.

Контролювати цей процес особисто взявся уряд Великої Британії, представник якого — міністерка культури Надін Дорріс — зрештою повідомила про схвальну відповідь на запит про придбання Челсі збоку Тодда Болі.

"Минулої ночі уряд видав ліцензію, яка дозволяє продати Челсі. Із огляду на санкції, які ми ввели проти тих, хто пов’язаний із Путіним, і його кривавим вторгненням до України, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника.

Ми задоволені, що виручка від продажу не принесе користі Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції. Я хочу подякувати всім, особливо чиновникам, які невтомно працювали, щоб підтримувати клуб у непростий час та забезпечити можливість цього продажу, захищаючи вболівальників та футбольну спільноту", — заявила представниця влади.

Кошти від продажу Челсі надійдуть на заморожений банківський рахунок, який контролюється урядом Великої Британії.