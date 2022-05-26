Англия

Лондонці мають намір серйозно зміцнити склад перед стартом нового сезону.

Лондонський Челсі очікує приходу нових інвесторів та готується серйозно зміцнити склад під час літнього трансферного вікна.

До сфери інтересів "синіх" потрапили такі футболісти як Крістофер Нкунку, Рахім Стерлінг, Дарвін Нуньес та Джонатан Девід, повідомляє The Guardian.

Окрім того, Челсі зацікавлений в підписанні форварда Барселони Усмана Дембеле. Відзначається, що найбільш важким буде підписання саме хавбека РБ Лейпциг, адже "бики" зовсім не хочуть відпускати свого лідера.

Раніше повідомлялось, що Челсі націлений на підписання Рабьо після зняття трансферного бану.