Футболіст отримає шанс закріпитись в стані лондонців.
вільям саліба, getty images
26 травня 2022, 12:31
Захисник Арсеналу Вільям Саліба наступного сезону буде виступати за свій клуб та не повернеться до Марселю на правах оренди чи повноцінного трансферу.
Мікель Артета та директор "канонірів" Еду Гаспар бачать у футболісті перспективу та в його обличчі хочуть зміцнити оборону команди, повідомляє Фабріціо Романо.
Окрім того, Арсенал збирається запропонувати Саліба новий довгостроковий контракт.
У складі Марселю цього сезону француз провів 51 матч, не відзначившись результативними діями.
Раніше ситуацію навколо центрбека прокоментував Мікель Артета.