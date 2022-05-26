Захисник Арсеналу Вільям Саліба наступного сезону буде виступати за свій клуб та не повернеться до Марселю на правах оренди чи повноцінного трансферу.

Мікель Артета та директор "канонірів" Еду Гаспар бачать у футболісті перспективу та в його обличчі хочуть зміцнити оборону команди, повідомляє Фабріціо Романо.

Окрім того, Арсенал збирається запропонувати Саліба новий довгостроковий контракт.

У складі Марселю цього сезону француз провів 51 матч, не відзначившись результативними діями.

Раніше ситуацію навколо центрбека прокоментував Мікель Артета.