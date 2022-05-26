Англия

Футболіст отримає шанс закріпитись в стані лондонців.

Захисник Арсеналу Вільям Саліба наступного сезону буде виступати за свій клуб та не повернеться до Марселю на правах оренди чи повноцінного трансферу.

Мікель Артета та директор "канонірів" Еду Гаспар бачать у футболісті перспективу та в його обличчі хочуть зміцнити оборону команди, повідомляє Фабріціо Романо.

Окрім того, Арсенал збирається запропонувати Саліба новий довгостроковий контракт.

У складі Марселю цього сезону француз провів 51 матч, не відзначившись результативними діями.

Раніше ситуацію навколо центрбека прокоментував Мікель Артета.