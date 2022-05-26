Англия

Почесну відзнаку від імені клубу отримувала спортивний директор.

Незалежна некомерційна Всесвітня спортивна організація, яка займається заохоченням глобального співробітництво для сприяння позитивному впливу професійного спорту на людство, учергове провело щорічну премію Football Reputation Awards.

У рамках цієї урочистої події відзначаються, зокрема, клуби та спортсмени, які сприяли підвищенню обізнаності щодо потенціалу спорту та його здатності впливати на позитивні зміни в суспільстві.

У голосування за потенційних переможців беруть участь гравці, легенди, тренери, арбітри, керівники клубів та журналісти з усіх куточків європейського футболу.

Цього року півзахисник лондонського Челсі отримав нагороду "Футболіст з найкращою репутацією у 2021 році", набравши 62% голосів, тоді як найближчий конкурент отримав лише 17%.

Також був відзначений і клуб французького футболіста, якому вручили звання клубу з найкращою репутацією за 2021 рік завдяки 37% голосів від спільноти.