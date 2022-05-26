Почесну відзнаку від імені клубу отримувала спортивний директор.
Нголо Канте, Getty Images
26 травня 2022, 13:08
Незалежна некомерційна Всесвітня спортивна організація, яка займається заохоченням глобального співробітництво для сприяння позитивному впливу професійного спорту на людство, учергове провело щорічну премію Football Reputation Awards.
У рамках цієї урочистої події відзначаються, зокрема, клуби та спортсмени, які сприяли підвищенню обізнаності щодо потенціалу спорту та його здатності впливати на позитивні зміни в суспільстві.
У голосування за потенційних переможців беруть участь гравці, легенди, тренери, арбітри, керівники клубів та журналісти з усіх куточків європейського футболу.
Цього року півзахисник лондонського Челсі отримав нагороду "Футболіст з найкращою репутацією у 2021 році", набравши 62% голосів, тоді як найближчий конкурент отримав лише 17%.
Також був відзначений і клуб французького футболіста, якому вручили звання клубу з найкращою репутацією за 2021 рік завдяки 37% голосів від спільноти.