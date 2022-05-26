Англия

Зроблено це шляхом розіграшу призів від футболістів.

Футболісти Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш та Віктор Лінделеф вирішили організувати збір коштів українським сім'ям, які постраждали під час військової агресії Росії.

Гравці проведуть розіграш призів, серед яких буде особиста екскурсія тренувальною базою від Фернандеша та Лінделефа, футболки з автографами Кріштіану Роналду, Златана Ібрагімовича, Поля Погба та Маркуса Рашфорда.

Також можна буде виграти квиток на матч МЮ на Олд Траффорд, а також поїздку на матч збірної Швеції чи Португалії.

Щоб взяти участь у розіграші, необхідно купити білет вартістю 5 фунтів. Після закінчення розіграшу вся сума буде передана до UNICEF в Україні, а Бруно та Віктор також внесуть власні кошти на пожертвування.