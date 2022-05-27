Англия

Проте Арсенал не планує розлучатися із французьким центрбеком.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Вільям Саліба, який минулий сезон провів на правах оренди в Марселі, зацікавив низку європейських клубів.

Як повідомляє журналіст Фабріс Хокінс, підписати 21-річного француза хотіли б Ньюкасл, Наполі та мадридський Атлетіко.

Проблемою для цієї угоди є небажання Арсеналу розлучатися з талановитим гравцем. Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета заявив, що розраховує на Саліба у майбутньому.

Зазначимо, що минулого сезону Саліба провів за Марсель 51 матч у всіх турнірах, у яких заробив 7 попереджень.

Примітно також те, що французький центрбек став найкращим молодим гравцем Ліги 1 за підсумками сезону.