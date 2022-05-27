Англия

Футболіст може повернутись в Англію.

Екс-нападник Ліверпулю, Барселони Луіс Суарес може повернутись до Англійської Прем'єр-Ліги.

В послугах уругвайця зацікавлений особисто наставник Астон Вілли Стівен Джеррард, повідомляє Ніколо Скіра.

Керманич "вілліан" добре знає Суареса з часів спільних виступів у складі Ліверпулю. Джеррард особисто телефонував форварду, щоб переконати останнього приєднатись до його колективу.

Незабаром контракт нападника із Атлетіко завершить свою чинність та Суарес буде вільним агентом.

В сезоні-2021/22 Ла Ліги Суарес зіграв 35 матчів за "матрасників", в яких забив 11 м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Раніше Астон Вілла підписала захисника Севільї Дієго Карлоса.