Футболіст може повернутись в Англію.
луіс суарес, getty images
27 травня 2022, 16:45
Екс-нападник Ліверпулю, Барселони Луіс Суарес може повернутись до Англійської Прем'єр-Ліги.
В послугах уругвайця зацікавлений особисто наставник Астон Вілли Стівен Джеррард, повідомляє Ніколо Скіра.
Керманич "вілліан" добре знає Суареса з часів спільних виступів у складі Ліверпулю. Джеррард особисто телефонував форварду, щоб переконати останнього приєднатись до його колективу.
Незабаром контракт нападника із Атлетіко завершить свою чинність та Суарес буде вільним агентом.
В сезоні-2021/22 Ла Ліги Суарес зіграв 35 матчів за "матрасників", в яких забив 11 м'ячів та віддав дві результативні передачі.
Раніше Астон Вілла підписала захисника Севільї Дієго Карлоса.