Англия

Представник АПЛ не залишає спроб підписати захисника Ліллю.

Захисник Ліллю Свен Ботман точно залише свій клуб влітку, але наразі достовірно невідомо, в якому клубі футболіст продовжить кар'єру.

Довгий час переговори із нідерландським захисником веде Мілан, але й Ньюкасл не збирається погоджуватись із таким розвитком подій, повідомляє Фабріціо Романо.

"Сороки" продовжують битись за футболіста, не зважаючи не три відмови від Ботмана під час зимового трансферного вікна.

В сезоні-2021/22 Ботман провів 32 матчі за "догів", в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Мілан вже узгодив контракт із захісником.