Италия

Лідер Серії А узгодив контракт з захисником Лілля.

Мілан готовий зробити Свена Ботмана своїм першим новачком під час літнього трансферного вікна — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лідер Серії А вже узгодив умови трансферу з Ліллем та домовився з 22-річним гравцем.

Ботман є вихованцем Аякса та грав за Херенвен (30 матчів в усіх турнирах, 2 голи) та Лілль (75, 3).

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться Крістанте.