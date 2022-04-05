Италия 05 апреля 2022, 14:15 Ботман стане першим літнім новачком Мілану Лідер Серії А узгодив контракт з захисником Лілля. Свен Ботман, Getty Images 05 апреля 2022, 14:15 Мілан готовий зробити Свена Ботмана своїм першим новачком під час літнього трансферного вікна — повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Лідер Серії А вже узгодив умови трансферу з Ліллем та домовився з 22-річним гравцем. Ботман є вихованцем Аякса та грав за Херенвен (30 матчів в усіх турнирах, 2 голи) та Лілль (75, 3). Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться Крістанте. Люди Свен Ботман Команды Лилль Милан Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте