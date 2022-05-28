Англия

Футболіст висунув вимогу, яку англійський клуб виконати не в змозі.

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг переїжджав до Іспанії з амстердамського Аяксу влітку 2019 року, перебуваючи при цьому в цілковитій впевненості щодо необхідності власної присутності в побудові команди Рональда Кумана, однак зрештою зміна головного тренера "блаугранас" поставила підпитання його подальшу участь у проекті.

Початок роботи Хаві на керівній посаді в Барселоні став великим викликом для 25-річного гравця, який зрештою отримував ігровий час одразу в 46 матчах цього сезону (4 голи, 5 гольових передач), однак гарантовано основним виконавцем не вважався.

На цьому тлі поява чуток про можливий перехід де Йонга до іншого клубу була лише справою часу, а найбільше його почали пов’язувати з трансфером до англійського Манчестер Юнайтед.

Як запевняє англійський журналіст Решад Рахман, новий головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг нібито особисто відвідував гравця в Барселоні, намагаючись домовитися з ним про перехід.

Однак позиція Френкі була непохитною — бажання грати в наступному сезоні в Лізі чемпіонів УЄФА, що Манчестер Юнайтед ніяк не зможе йому надати, бо поступився місцем у цьому турнірі, посівши підсумкову шосту сходинку в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги.