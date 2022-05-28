Англия

Баварія готова розлучитися зі своїм вінгером за 40 мільйонів євро.

Фланговий нападник Серж Гнабрі відмовляється продовжувати контракт з мюнхенською Баварією, який закінчується влітку 2023 року, і наступного літа може повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Bild та низка інших джерел, у підписанні 26-річного німця серйозно зацікавлений Арсенал, в академії якого футболіст виховувався та був його гравцем з 2012 по 2016 рік.

Сам Гнабрі хотів би повернутися до Північного Лондона та стати частиною проекту Мікеля Артети в Арсеналі, проте через непотрапляння "канонірів" до Ліги чемпіонів цей трансфер у це міжсезоння виглядає малоймовірним.

Баварія, яка влітку спробує підписати вінгера Ліверпуля Садіо Мане, готова розлучитися з Гнабрі за 40 мільйонів євро через його спливаючий контракт.

Якщо Арсеналу не вдасться отримати німця в майбутнє трансферне вікно, то вони докладуть зусиль, щоб оформити трансфер Гнабрі влітку 2023 року на правах вільного агента.

Цього сезону Серж провів за Баварію 45 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 17 голів і віддав 10 результативних передач.