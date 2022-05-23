Германия

Нападник розглядає одразу кілька пропозицій від інших клубів.

Контракт нападника мюнхенської Баварії Сержа Гнабрі добігає кінця вже наступного року, тому найближче трансферне вікно — остання можливість "Рекордмайстера" заробити на його можливому продажі бодай якісь кошти.

У незмінного останніми роками чемпіону Німеччини ще існує інший варіант розвитку подій у вигляді продовження контракту з власним футболістом, однак, судячи з відмови 26-річного німця навіть від підвищеної пропозиції щодо заробітної платні, зробити це буде вкрай важко.

Як повідомляє німецька преса, Баварія запропонувала 15 млн євро, тоді як Гнабрі зробив запит на всі 19 млн євро.

Окрім того, Серж відчуває, що клуб недостатньо приділяє уваги продовженню з ним контракту, у порівнянні з тим самим Кінгслі Команом, що може в підсумку зробити ситуацію довкола нього схожою на епопею з Робертом Левандовські.

Відомим також є і той факт, що захисник мадридського Реалу Давід Алаба, який раніше грав у складі Баварії, запропонував своєму поточному клубу підписати контракт із Гнабрі.

У цьому сезоні на рахунку німця 17 голів та 10 гольових передач у 45 матчах за клуб.