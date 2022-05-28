Англия

33-річний хорват продовжить кар'єру у чемпіонаті Англії.

Півзахисник міланського Інтера Іван Перішич незабаром може стати гравцем Тоттенгема. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, наступного тижня 33-річний хорват пройде медичне обстеження у Лондоні, після чого підпише дворічний контракт із "шпорами".

Футболіст дістанеться Тоттенгему безкоштовно, оскільки в нього цього літа закінчується контракт із Інтером.

Минулого сезону Перішич провів 48 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав дев'ять результативних передач.