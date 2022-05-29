Польський форвард може опинитися у Барселоні.
Роберт Левандовські, getty images
29 травня 2022, 17:30
Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські висловився про своє майбутнє.
"Прийде час, і ви все дізнаєтесь. Скоро я зможу сказати більше про своє майбутнє", — цитує слова Левандовські журналіст Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, 33-річний поляк веде переговори з Барселоною та вже погодив трирічний контракт.
Нагадаємо, раніше стали відомі умови, за яких Баварія відпустити Левандовські у Барселону.