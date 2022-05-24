Германия

Клуб може роздивитись можливий трансфер гравця.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські є пріоритетною ціллю каталонської Барселони у літнє трансферне вікно.

Спортивний директор німецького гранду Хасан Саліхаміджич та інші керівники затвердили, що поляк відпрацює свій контракт до 2023 року.

Але, як повідомляє Флориан Плеттенберг, є умови, завдяки яким Левандовські все ж може опинитись влітку у Барсі.

Баварія зможе відпустити голеадора, якщо підпише йому на заміну двох футболістів. Один з них — нападник Штутгарта Саша Калайджич.

24-річного форварда збірної Австрії оцінюють у 20 мільйонів євро. Він забив шість голів у 15 матчах чемпіонату.