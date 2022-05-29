Англия

Німецький тренер не зміг вивести команду із кризи.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік не зміг вивести команду із кризи, встановивши антирекорд серед тренерів манкуніанців.

Під керівництвом німецького фахівця "червоні дияволи" здобували в середньому 1,5 очка за гру, що становить 42% від максимальної кількості балів, що могла набрати команда, повідомляє Opta.

Це є абсолютним антирекордом серед усіх тренерів Манчестер Юнайтед в епоху Прем'єр-Ліги.

Раніше стало відомо, що Рангнік не буде працювати в клубі у ролі консультанта.