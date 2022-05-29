Німецький тренер не зміг вивести команду із кризи.
давід де хеа, getty images
29 травня 2022, 18:15
Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік не зміг вивести команду із кризи, встановивши антирекорд серед тренерів манкуніанців.
Під керівництвом німецького фахівця "червоні дияволи" здобували в середньому 1,5 очка за гру, що становить 42% від максимальної кількості балів, що могла набрати команда, повідомляє Opta.
Це є абсолютним антирекордом серед усіх тренерів Манчестер Юнайтед в епоху Прем'єр-Ліги.
Раніше стало відомо, що Рангнік не буде працювати в клубі у ролі консультанта.