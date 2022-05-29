Фахівець вирішив залишити стан "червоних дияволів".
ральф рангнік, getty images
29 травня 2022, 17:05
Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік залише команду та не буде працювати у ролі консультанта наступні два сезони, як це планувалось раніше.
Таке рішення було прийняте самим фахівцем через те, що він має намір сконцентруватись на роботі головним тренером збірної Австрії.
Клуб подякував Рангнику за той внесок, що він зробив протягому своєї роботи в стані манкуніанців та побажав успіхів в подальшій кар'єрі.
ВІдзначимо, що спеціаліст очолив МЮ взимку, але не зміг досягти суттєвих успіхів з командою, фінішувавши на шостому місці за підсумками сезону.
Раніше Рангнік прокоментував майбутнє Криштіану Роналду в стані "червоних дияволів".