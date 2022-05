Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік залише команду та не буде працювати у ролі консультанта наступні два сезони, як це планувалось раніше.

Таке рішення було прийняте самим фахівцем через те, що він має намір сконцентруватись на роботі головним тренером збірної Австрії.

