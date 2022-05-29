Англия

Фахівець вирішив залишити стан "червоних дияволів".

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік залише команду та не буде працювати у ролі консультанта наступні два сезони, як це планувалось раніше.

Таке рішення було прийняте самим фахівцем через те, що він має намір сконцентруватись на роботі головним тренером збірної Австрії.

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 29, 2022

Клуб подякував Рангнику за той внесок, що він зробив протягому своєї роботи в стані манкуніанців та побажав успіхів в подальшій кар'єрі.

ВІдзначимо, що спеціаліст очолив МЮ взимку, але не зміг досягти суттєвих успіхів з командою, фінішувавши на шостому місці за підсумками сезону.

Раніше Рангнік прокоментував майбутнє Криштіану Роналду в стані "червоних дияволів".