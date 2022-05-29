Англия

Все це завдяки Едену Азару.

28 травня Реал виявився сильнішим за Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів і виборов кубок.

Таким чином Челсі активував ще один пункт за трансферним договором Едена Азара. За перемогу бельгійця у складі Реалу "сині" отримають 18 мільйонів євро, повідомляє Football London.

Умова в угоді була: якщо Реал перемагає у Лізі чемпіонів до продажу Азару або завершення контракту, то Челсі належить певна сума.

Раніше повідомлялося, що Еден Азар не залишить Реал наступного літа.