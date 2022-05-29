Все це завдяки Едену Азару.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
29 травня 2022, 21:33
28 травня Реал виявився сильнішим за Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів і виборов кубок.
Таким чином Челсі активував ще один пункт за трансферним договором Едена Азара. За перемогу бельгійця у складі Реалу "сині" отримають 18 мільйонів євро, повідомляє Football London.
Умова в угоді була: якщо Реал перемагає у Лізі чемпіонів до продажу Азару або завершення контракту, то Челсі належить певна сума.
Раніше повідомлялося, що Еден Азар не залишить Реал наступного літа.