Англия

Гравець Ліверпулю продовжує збирати нагороди.

Салаха визнали гравцем року за версією англійських вболівальників, повідомляє твіттер "червоних".

Гравець року за версією вболівальників Професійної футбольної асоціації – щорічна нагорода найкращим футболістам у чотирьох вищих дивізіонах англійського футболу (Прем'єр-ліга, Чемпіонат Футбольної ліги, Перша Ліга та Друга Ліга).

Вперше нагорода була вручена в 2001 році, її володарями стали Стівен Джеррард, Кріс Барт-Уільямс, Брайан Тінніон та Боббі Замора, з Ліверпуля, Ноттінгем Форест, Брістоль Сіті та Брайтону відповідно.

Раніше гол Салаха визнали найкращим у минулому сезоні.