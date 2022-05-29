Єгиптянин отримав нагороду за його гол у ворота Манчестер Сіті.
Мохамед Салах, Getty Images
29 травня 2022, 15:40
Нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха визнали автором найкращого гола в минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.
Єгиптянин отримав нагороду за свій забитий м'яч у матчі сьомого туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті.
Салах отримав м'яч неподалік штрафного майданчика, після чого пішов від трьох суперників і пробив точно в дальній кут воріт Едерсона.
Раніше повідомлялося, що Аліссон, Де Хеа та Рамсдейл претендують на звання автора найкращого сейву в сезон.