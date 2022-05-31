Англия

Футболіст не оголошував про намір залишити команду.

Атакувальний півзахісник Ліверпулю Садіо Мане не ставив до відома керівництво щодо своїх намірів залишити клуб.

Очікується, що Баварія розпочне переговори із "червоними" найближчим часом, під час яких сенегалець повідомить про своє бажання щодо трансферу, повідомляє Sky Sports.

У цьому сезоні Мане забив 23 м’ячі та віддав п’ять гольових передач за 50 матчів.

Раніше повідомлялось, що Баварія також готова розлучитись із одним зі своїх атакувальних футболістів.