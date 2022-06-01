Англия

Історія отримала логічне завершення.

Сьогодні у Лондоні пройшов суд у справі Курта Зума.

Нагадаємо, що раніше з'явилось відео, де захисник збірної Франції та Вест Гема знущався над своєю кішкою.

У суді футболіст признав свою провину у двох випадках порушення закону про захист тварин. Тепер відоме остаточне рішення.

Так, 27-річного французького футболіста засудили до 12 місяців громадських робіт та заборонили заводити кішок у найближчі п'ять років.

Раніше Вест Гем оштрафував Зума на 280 тис євро, також він не був викликаний до збірної Франції та втратив велику спонсорську угоду.