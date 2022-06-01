Історія отримала логічне завершення.
Курт Зума, getty images
01 червня 2022, 13:37
Сьогодні у Лондоні пройшов суд у справі Курта Зума.
Нагадаємо, що раніше з'явилось відео, де захисник збірної Франції та Вест Гема знущався над своєю кішкою.
У суді футболіст признав свою провину у двох випадках порушення закону про захист тварин. Тепер відоме остаточне рішення.
Так, 27-річного французького футболіста засудили до 12 місяців громадських робіт та заборонили заводити кішок у найближчі п'ять років.
Раніше Вест Гем оштрафував Зума на 280 тис євро, також він не був викликаний до збірної Франції та втратив велику спонсорську угоду.