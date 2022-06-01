Англия

Також до списку потрапили представники Челсі, Астон Вілли та Крістал Пелас.

Асоціація професійних футболістів Англії оприлюднила список виконавців, що претендують на звання найкращого молодого гравця сезону.

До нього увійшли Букайо Сака, Еміль Сміт-Роу (обидва — Арсенал), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джейкоб Ремзі (Астон Вілла), Конор Галахер (Крістал Пелас) та Ріс Джеймс (Челсі).

Раніше стали відомі претенденти на аналогічне звання серед всіх футболістів.