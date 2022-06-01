Також до списку потрапили представники Челсі, Астон Вілли та Крістал Пелас.
букайо сака, getty images
01 червня 2022, 20:10
Асоціація професійних футболістів Англії оприлюднила список виконавців, що претендують на звання найкращого молодого гравця сезону.
До нього увійшли Букайо Сака, Еміль Сміт-Роу (обидва — Арсенал), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джейкоб Ремзі (Астон Вілла), Конор Галахер (Крістал Пелас) та Ріс Джеймс (Челсі).
Раніше стали відомі претенденти на аналогічне звання серед всіх футболістів.