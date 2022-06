Асоціація професійних футболістів визначилась із кандидатами на звання найкращого гравця року в Англійській Прем'єр-Лізі.

Ними стали Мохамед Салах, Садіо Мане, Вірджил Ван Дейк (всі Ліверпуль), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Харрі Кейн (Тоттенгем) та Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед).

