Англия

Захисник амстердамського клубу прокоментував інтерес до себе з боку манкуніанців.

Захисник Аяксу та збірної Нідерландів Юрріен Тімбер висловився щодо чутків, які пов'язували його із трансфером у Манчестер Юнайтед.

Футболіст зауважив, що його клуб буде грати наступного сезону в Лізі чемпіонів, на відміну від команди з Англії.

"Рішення я буду приймати лише за покликом сердця. Треба оцінити всі сторони можливого трансферу. Можно перейти у великий клуб, але який сенс, якщо ти там не будеш грати? Аякс — теж великий клуб, а ще ми граємо у Лізі чемпіонів.

Я можу далі розвиватись в Амстердамі. Не вважаю, що цей етап для мене вже завершено", — розповів Тімбер для Manchester Evening News.

В минулому сезоні захисник провів 43 матчі за Аякс, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес МЮ до ще одного представника "аяксидів".