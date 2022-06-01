Захисник амстердамського клубу прокоментував інтерес до себе з боку манкуніанців.
юрріен тімбер, getty images
01 червня 2022, 21:11
Захисник Аяксу та збірної Нідерландів Юрріен Тімбер висловився щодо чутків, які пов'язували його із трансфером у Манчестер Юнайтед.
Футболіст зауважив, що його клуб буде грати наступного сезону в Лізі чемпіонів, на відміну від команди з Англії.
"Рішення я буду приймати лише за покликом сердця. Треба оцінити всі сторони можливого трансферу. Можно перейти у великий клуб, але який сенс, якщо ти там не будеш грати? Аякс — теж великий клуб, а ще ми граємо у Лізі чемпіонів.
Я можу далі розвиватись в Амстердамі. Не вважаю, що цей етап для мене вже завершено", — розповів Тімбер для Manchester Evening News.
В минулому сезоні захисник провів 43 матчі за Аякс, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось про інтерес МЮ до ще одного представника "аяксидів".