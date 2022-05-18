Англия

Аргентинський футболіст може перебратися до АПЛ.

Захисник Аякса Лісандро Мартінес може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, у його послугах зацікавлений новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг, який цього сезону очолював Аякс. Фахівець має намір збудувати оборону "червоних дияволів" на гравцях із гарною швидкістю.

Наголошується, що керівництво голландського клубу буде готове відпустити футболіста, але вимагатиме за нього близько 30 мільйонів євро. Чинний контракт гравця розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Мартінес провів 37 матчів, у яких забив один гол і віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед домовився про контракт з Тімбером.