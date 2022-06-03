Англия

"Павичі" досягли домовленностей щодо першого літнього трансферу.

Правий захісник РБ Зальцбург Расмус Крістенсен продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-Лізі.

Лідс домовився із австрійським клубом щодо трансферу футболіста, повідомляє Фабріціо Романо. Наразі сторони вирішують останні організаційні питання, після чого про перехід буде оголошено офіційно.

В минулому сезоні Крістенсен зіграв у 44 матчах за свою команду, в яких забив десять м'ячів та віддав вісім результативних передач.

Transfermarkt оцінює виконавця у 15 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Лідс також зацікавлений у Такумі Мінаміно.