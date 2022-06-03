"Павичі" досягли домовленностей щодо першого літнього трансферу.
расмус крістенсен, getty images
03 червня 2022, 12:10
Правий захісник РБ Зальцбург Расмус Крістенсен продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-Лізі.
Лідс домовився із австрійським клубом щодо трансферу футболіста, повідомляє Фабріціо Романо. Наразі сторони вирішують останні організаційні питання, після чого про перехід буде оголошено офіційно.
В минулому сезоні Крістенсен зіграв у 44 матчах за свою команду, в яких забив десять м'ячів та віддав вісім результативних передач.
Transfermarkt оцінює виконавця у 15 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Лідс також зацікавлений у Такумі Мінаміно.