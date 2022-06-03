Англия

Нападник манкуніанців висловив слова подяки фанатам за підтримку.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду висловився щодо невдалого сезону у виконанні своєї команди, а також подякував фанатам за підтримку.

Футболіст запевнив, що невдовзі клуб знов буде боротись за найвижчі місця.

"Повинен сказати про те, що наші фанати — неймовірні. Вони завжди підтримували нас, навіть після програнних матчів. Вони завжди в моєму серці, я дуже їх поважаю.

Приємно забивати голи, але важливіше вигравати трофеї з командою. Зовсім скоро Манчестер Юнайтед буде там, де заслуговує. Невдовзі ми знов будемо боротись за перемогу в кожному турнірі, якому приймаємо участь", — розповів португалець клубній прес-службі.

В минулому сезоні Роналду зіграв у 38 матчах за МЮ, в яких забив 24 голи та віддав три результативні передачі.

Раніше стала відома причина, з якої 37-річний форвард залишився в запасі на матч Ліги націй.