Нападник манкуніанців висловив слова подяки фанатам за підтримку.
кріштіану роналду, getty images
03 червня 2022, 13:53
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду висловився щодо невдалого сезону у виконанні своєї команди, а також подякував фанатам за підтримку.
Футболіст запевнив, що невдовзі клуб знов буде боротись за найвижчі місця.
"Повинен сказати про те, що наші фанати — неймовірні. Вони завжди підтримували нас, навіть після програнних матчів. Вони завжди в моєму серці, я дуже їх поважаю.
Приємно забивати голи, але важливіше вигравати трофеї з командою. Зовсім скоро Манчестер Юнайтед буде там, де заслуговує. Невдовзі ми знов будемо боротись за перемогу в кожному турнірі, якому приймаємо участь", — розповів португалець клубній прес-службі.
В минулому сезоні Роналду зіграв у 38 матчах за МЮ, в яких забив 24 голи та віддав три результативні передачі.
Раніше стала відома причина, з якої 37-річний форвард залишився в запасі на матч Ліги націй.